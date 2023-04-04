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Повітряні сили розповіли про п’ять бригад винищувачів Су-27 і МіГ-29

Повітряні сили розповіли про п’ять бригад винищувачів Су-27 і МіГ-29 (ВІДЕО)

4 кві 2023, 11:20
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Повітряні сили Збройних сил України розповіли про те, скільки винищувачів нині є на озброєнні армії.





Ми маємо три бригади МіГ-29, тепер ми отримали їх ще й з Польщі. Це історичний крок — передача Україні таких видів озброєння… Маємо п’ять бригад винищувачів, два Су-27 та три бригади МіГ-29. Це старі радянські винищувачі четвертого покоління, які морально й фізично застарілі. Безумовно, це перший крок передачі такого типу озброєння… Це знак для інших, що треба робити другий крок й третій крок, — вказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Також він додав, що передача польських та словацьких МіГ-29 дещо посилить спроможності винищувальної авіації Повітряних сил у виконанні поточних бойових завдань, але в жодному разі не вирішить питання «контрнаступу» чи «перемоги».

Для завоювання переваги в повітрі та перемоги нам потрібні сучасні багатоцільові літаки із широким спектром озброєння, — підсумував Ігнат.

Джерело: Ракурс


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