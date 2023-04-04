Россия планирует создать альтернативу ППК «Вагнера» – разведка Британии

https://racurs.ua/n181649-rossiya-planiruet-sozdat-alternativu-ppk-vagnera-razvedka-britanii.html

Ракурс

Військово-політичне керівництво росії, ймовірно, прагне спонсорувати та розвивати альтернативні приватні військові компанії, щоб зрештою замінити ПВК «Вагнер» у війні проти України. Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Це відбувається на тлі гучної міжусобиці між міноборони росії та ПВК «Вагнер». Російське військове керівництво, ймовірно, хоче замінити ПВК, над якою він матиме більший контроль. Однак жодна інша відома російська ПВК нині не наближається до розміру чи бойової потужності «Вагнера». Росія, ймовірно, вважає, що ПВК в Україні, як і раніше, корисні, тому що вони менш обмежені рівнем заробітної плати та дієздатністю, які перешкоджають ефективності регулярної армії, — вказує британська розвідка.

Керівництво рф, ймовірно, вважає, що важкі втрати серед ПВК будуть більш прийнятними для російського суспільства, аніж втрати у звичайному регулярному війську.

Нагадаємо, неофіційний військовий підрозділ рф ПВК «Вагнер» брав участь у бойових діях в Сирії, Африці та Україні.