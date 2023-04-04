Командование ВСУ - Российские войска не могут наступать из-за проблем в логистике

https://racurs.ua/n181660-komandovanie-vsu-rossiyskie-voyska-ne-mogut-nastupat-iz-za-problem-v-logistike.html

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Російські війська зазнають серйозних труднощів із постачанням на тих ділянках, де вони ведуть наступальні дії. У разі переходу в наступ на інших напрямках ці труднощі ще більше посиляться, вважають у командуванні українських Сил оборони.

Нині більш ніж на 1 тис. км лінії фронту активні наступальні дії російська армія веде головним чином лише у східній частині України, концентруючи зусилля на спробах захопити Бахмут та інші населені пункти на підконтрольній Києву території Донецької області. На інших напрямах російські війська загалом займають оборону, вдаючись до тактики обстрілів та «артилерійських дуелей».

Щодо Запоріжжя: чому ворог тримає там угруповання військ і не атакує? Якщо ворог розтягне наступальні дії по всій лінії фронту, то логістики йому просто не вистачить, — повідомив у вівторок, 4 квітня, представник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Він вважає, що противнику вже не вистачає логістики на основних напрямках, де він атакує - це чотири напрямки.

Якщо додати ще Запорізький напрям, то ворог взагалі не зможе постачати ні боєприпаси, ні паливо, — сказав представник Сил оборони на Таврійському напрямі.

За словами військового, проблема з цим вже відчутна:

У Маріуполі ворог після численних влучань по складах боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів почав вивозити з міста техніку та переміщувати боєприпаси.

На думку представника командування, це призведе до ускладнення логістичних постачань боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів та ремонту техніки.

Російська служба BBC повідомляє, що, за даними українських військових, які підтверджуються незалежними експертами, зараз у Запорізькій області та в районі Кримського перешийку російські війська інтенсивно займаються мінуванням території та обладнанням укріпрайонів, очевидно, готуючись до очікуваного українського контрнаступу.