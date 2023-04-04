Высший совет правосудия защитил судью Ильеву, которой сообщили о подозрении в злоупотреблении властью

https://racurs.ua/n181664-vysshiy-sovet-pravosudiya-zaschitil-sudu-ilevu-kotoroy-soobschili-o-podozrenii-v-zloupotreblenii.html

Ракурс

Вища рада правосуддя (ВРП) відмовилася відстороняти суддю Тетяну Ільєву, якій повідомили про підозру в зловживанні владою.

«За» проголосувало лише 3 з 17 членів ВРП, повідомив на своїй сторінці у Фейсбук очільник фундації DEJURE Михайло Жерняков.

Суддя Печерського райсуду Ільєва зняла арешт з 110,7 тис. євро та 9,3 тис. дол. колишнього віце-президента державної компанії «Хліб України» Андрія Миханіва. Мовляв, гроші належать іншій особі, хоча підтверджень цьому немає.

Тоді САП повідомила, що у межах досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2020 року суддя ухвалила рішення про зняття арешту з цих коштів, обґрунтувавши своє рішення начебто належністю цих коштів іншому громадянину, а не обвинуваченому у справі.

Понад те, Ільєва взагалі не мала права вирішувати це питання, оскільки з грудня 2019 року справа щодо Миханіва слухалася по суті й клопотання про зняття арешту мала розглядати колегія суддів, а не слідча суддя.

Раніше Ільєва зобов’язувала генпрокурорку Венедіктову забрати у НАБУ справу про рекордний хабар в 5 млн дол. План її, на щастя, провалився.

Також два роки тому Печерський суд став на бік юриста ти чиновника каденції президента-втікача Януковича Андрія Портнова, який оприлюднив персональні дані журналістської команди «Схеми». Рішення про це ухвалила саме Ільєва.