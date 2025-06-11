Судья ОАСК получила пять с половиной лет тюрьмы за взятку

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Ракурс

Колишню суддю Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) Олену Власенкову засудили до 5,5 років в’язниці. Її спіймали на хабарі, пише Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) також передбачає конфіскацію майна та заборону обіймати державні посади на три роки. Вирок набере чинності через місяць, якщо його не оскаржать.

У 2018 році суддю ОАСК Олену Власенкову викрили із 2 тис. дол. хабара. Йшлося про справу щодо ліцензії на поводження з небезпечними відходами. І це був лише перший транш — загалом мала отримати 10 тис.: 2 тис. — за витребування справи з Мінекології, 3 тис. — за потрібну експертизу і 5 тис. дол. — за позитивне рішення у справі.

Саме під час отримання траншу Власенкову затримали детективи НАБУ.

У 2022 році Власенкова, за популярною схемою, мобілізувалась до ЗСУ. ВАКС розгляд справи не зупинив, але питання її звільнення з посади судді у ВРП через це поставили на паузу.

Сховатися в ЗСУ і уникнути відповідальності за хабар не вдалося. Тепер суддя понесе заслужене покарання.

Якщо вирок встоїть в апеляції, то Власенкова після відбуття покарання також не зможе обіймати посади в органах влади строком три роки.