"Укрзализныця" назначила 18 дополнительных маршрутов поездов на лето

https://racurs.ua/n206988-ukrzaliznycya-naznachila-18-dopolnitelnyh-marshrutov-poezdov-na-leto.html

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Укрзалізниця призначила нові поїзди до Одеси на літній сезон.

До Одеси курсуватимуть такі нові або подовжені маршрути:

Інтерсіті № 765/764 Київ — Одеса

Поїзд № 147/148 Житомир — Одеса

Поїзд № 208/207 Одеса — Вінниця, що з'єднає Південь із Поділлям.

Крім того, поїзд № 60/59 Одеса — Харків завдяки змінам в маршруті підсилить сполучення Полтави та Кременчука з Харковом і Одесою.

Поїзди № 125/126 Полтава — Мукачево та № 129/130 Кременчук — Мукачево також змінили свої маршрути та забезпечать мешканцям Полтави та Кременчука пряме сполучення з Вінницею, Жмеринкою, Хмельницьким, Тернополем.

Також Укрзалізниця фіксує підвищений попит на напрямку Київ — Львів — Київ і призначає причіпні вагони у складі транзитних поїздів.

Поїзд № 79/80 «Січеслав» Дніпро — Львів:

• Відправлення з Києва — 06:08, прибуття до Львова — 13:01;

• Зворотно зі Львова — 14:50, прибуття до Києва — 21:49.

Поїзд № 749/750 Київ — Чоп:

• Відправлення з Києва — 13:19, прибуття до Львова — 19:43;

• Зі Львова — 10:19, прибуття до Києва — 16:41

На маршруті курсуватимуть фірмові вагони 1-го класу, зокрема категорії СВ (за необхідністю по окремих датах) та купе. Усі вагони з кондиціонуванням повітря. Зазначимо, що купейні вагони будуть в сидячому режимі, тобто спальний формат у причіпних вагонах категорії купе не передбачено.

При купівлі квитка в купейні вагони сидячого формату зверніть увагу, що непарні місця — біля вікна, парні — біля дверей купе.

Квитки вже у продажу: в застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.

У разі необхідності «Укрзалізниця» традиційно готова призначати по окремих датах поїзди № 159/160 Київ — Трускавець, № 167/168 Львів — Одеса, № 213/214 Київ — Ужгород, № 239/240 Київ — Кам’янець-Подільський, № 263/264 Київ — Одеса, № 265/266 Київ — Одеса, № 291/292 Київ — Львів, № 761/762 Київ — Одеса, № 777/778 Київ — Львів.