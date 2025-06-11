Для "Паутины" в СБУ разработали специальные БПЛА, которыми управляли дистанционно

https://racurs.ua/n206987-dlya-pautiny-v-sbu-razrabotali-specialnye-bpla-kotorymi-upravlyali-distancionno.html

Ракурс

Для проведення спецоперації «Павутина» було задіяно безпілотники, спеціально розроблені та виготовлені інженерами СБУ.

Як повідомила джерела кількох українських медіа, ці дрони — унікальна розробка Служби безпеки України із застосуванням сучасних технологій, яка дозволила дистанційно, у режимі реального часу, керувати ними за тисячі кілометрів від державного кордону України, обходити наявну у ворога протидію та ефективно здійснювати ураження стратегічної авіації.

Такі БПЛА створили для виконання завдання в глибокому тилу ворога та «з урахуванням особливостей цілей ураження.

«Ракурс» повідомляв, що СБУ оприлюднила нові кадри операції «Павутина» з деталями та хронологією подій — як готували та здійснювали одну з наймасштабніших атак у глибокому тилу рф. Спочатку до росії були транспортовані FPV-дрони, а згодом — дерев’яні модульні будиночки.

Дрони заховали під дахами будиночків, встановлених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно — дрони злетіли та атакували російську стратегічну авіацію.