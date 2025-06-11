В Украину вернули тела 1212 погибших на фронте бойцов

https://racurs.ua/n206986-v-ukrainu-vernuli-tela-1212-pogibshih-na-fronte-boycov.html

Ракурс

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників.

Про це 11 червня повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

З числа повернених «на щиті» оборонців полеглі з:

Курщини;

⁠Харківщини;

⁠Луганщини;

⁠Донеччини;

⁠Запорізької області;

⁠Херсонщини.

Полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру при СБ України, Збройних сил України, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Україна висловлює вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.