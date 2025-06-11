Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украину вернули тела 1212 погибших на фронте бойцов

В Украину вернули тела 1212 погибших на фронте бойцов

11 июн 2025, 12:15
999

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників.

Про це 11 червня повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

З числа повернених «на щиті» оборонців полеглі з:

  • Курщини;
  • ⁠Харківщини;
  • ⁠Луганщини;
  • ⁠Донеччини;
  • ⁠Запорізької області;
  • ⁠Херсонщини.

Полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру при СБ України, Збройних сил України, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Україна висловлює вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...
Новости партнеров