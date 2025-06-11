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Ракурс
В Україну повернули тіла 1212 загиблих на фронті бійців

В Україну повернули тіла 1212 загиблих на фронті бійців

11 чер 2025, 12:15
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За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників.

Про це 11 червня повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

З числа повернених «на щиті» оборонців полеглі з:

  • Курщини;
  • ⁠Харківщини;
  • ⁠Луганщини;
  • ⁠Донеччини;
  • ⁠Запорізької області;
  • ⁠Херсонщини.

Полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру при СБ України, Збройних сил України, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Україна висловлює вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Джерело: Ракурс


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