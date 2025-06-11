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Ракурс
Для “Павутини” в СБУ розробили спеціальні БПЛА, якими керували дистанційно

Для «Павутини» в СБУ розробили спеціальні БПЛА, якими керували дистанційно

11 чер 2025, 13:12
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Для проведення спецоперації «Павутина» було задіяно безпілотники, спеціально розроблені та виготовлені інженерами СБУ.
Як повідомила джерела кількох українських медіа, ці дрони — унікальна розробка Служби безпеки України із застосуванням сучасних технологій, яка дозволила дистанційно, у режимі реального часу, керувати ними за тисячі кілометрів від державного кордону України, обходити наявну у ворога протидію та ефективно здійснювати ураження стратегічної авіації.
Такі БПЛА створили для виконання завдання в глибокому тилу ворога та «з урахуванням особливостей цілей ураження.

Джерело: Ракурс


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