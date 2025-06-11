Для “Павутини” в СБУ розробили спеціальні БПЛА, якими керували дистанційно

https://racurs.ua/ua/n206987-dlya-pavutyny-v-sbu-rozrobyly-specialni-bpla-yakymy-keruvaly-dystanciyno.html

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Для проведення спецоперації «Павутина» було задіяно безпілотники, спеціально розроблені та виготовлені інженерами СБУ.

Як повідомила джерела кількох українських медіа, ці дрони — унікальна розробка Служби безпеки України із застосуванням сучасних технологій, яка дозволила дистанційно, у режимі реального часу, керувати ними за тисячі кілометрів від державного кордону України, обходити наявну у ворога протидію та ефективно здійснювати ураження стратегічної авіації.

Такі БПЛА створили для виконання завдання в глибокому тилу ворога та «з урахуванням особливостей цілей ураження.