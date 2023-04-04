Съем москаленка - Львова-Белова сетует на поведение украденного в Украине ребенка

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Ракурс

Нове божевілля від дитячої омбудсменки рф Марії Львової-Бєлової, на яку чекає суд у Гаазі.

Вона 4 квітня розповіла, що хлопчик, якого вона викрала з Маріуполя та незаконно всиновила, бігає за дітьми зі словами «З'їм москальонка».

Хто така Львова-Бєлова

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав міжнародні ордери на арешт президента росії володимира путіна, а також уповноваженої з прав дитини Марії Львова-Бєлова. Їх підозрюють у воєнному злочині — незаконній депортації населення, зокрема дітей.

Влітку 2022 року Львова-Бєлова розповіла, що сама всиновила дитину із захопленої російськими військами Маріуполя. Вона регулярно викладає фото підлітка у своїх соцмережах і про цю історію навіть зняли пропагандистський фільм для телеканалу «Царьград».

Хлопчика звати Пилип Головня, йому 15 років, можливо, він сирота — у ЗМІ згадувалося, що востаннє зі своєю матір’ю він спілкувався у свої 11 років, але деталей та незалежних підтверджень цього факту немає. Пилипа разом із групою дітей з Маріуполя навесні 2022 року вивезли спочатку до Донецька, а потім до санаторію у Підмосков’ї, де його й зустріла уповноважена з прав дітей. Я просто зрозуміла, що він мій, — згадувала вона пізніше в інтерв’ю. Пилип не єдина дитина 38-річної Львової-Бєлової. На різних етапах під її опікою перебувало до 18 дітей. Зараз у неї п’ять біологічних дітей і п’ять всиновлених або тих, що перебувають під її опікою. Деякі з них вже дорослі. Львова-Бєлова родом з Пензи, призначення на посаду уповноваженої з прав дитини отримала наприкінці 2021 року. До цього вона представляла в Раді федерації рф Пензенську область і була одним з керівників пензенського відділення «Загальноросійського народного фронту» (руху, створеного путіним). Львова-Бєлова одружена з православним священником і часто фотографується на богослужіннях. Вперше вона зайнялася соцроботою з дітьми та молоддю на початку 2000-х, коли створила некомерційну організацію сприяння соціальній адаптації особистості під назвою «Квартал Луї». Реабілітаційний центр, названий на честь джазового музиканта Луї Армстронга, допомагав молодим людям з обмеженими можливостями, які залишилися без опіки батьків, адаптуватися до самостійного життя. Київ заявляє, що в росії перебувають майже 20 тис. українських дітей без батьків, багатьох з яких вивезли примусово.

Марія Львова-Бєлова, чия робота полягає у формуванні російської державної політики щодо дітей, стала публічним обличчям цих переміщень і називала їх спробою врятувати українських дітей із зон активних бойових дій та «інтегрувати» їх до росії.

У своїх публікаціях у соцмережах та публічних зверненнях вона стверджувала, що вивезення українських дітей до росії начебто відповідає їхнім інтересам, і наголошувала, що діти «щасливі в росії», й багато хто не хоче повертатися.