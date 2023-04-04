Убийство Татарского взяла на себя организация, которой приписывали убийство Дугиной

https://racurs.ua/n181674-ubiystvo-tatarskogo-vzyala-na-sebya-organizaciya-kotoroy-pripisyvali-ubiystvo-duginoy.html

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Відповідальність за вибух у Петербурзі, внаслідок якого загинув «військкор» Владлен Татарський, взяла «Національна республіканська армія» (НРА).

Заяву «пітерської колони НРА» опублікував телеграм-канал «Роспартизан», яку також поширив колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов, який живе в Україні.

Ми організували та здійснили акцію 2 квітня 2023 року проти групи Z-активістів та особисто проти відомого палія та пропагандиста війни, військового злочинця Максима Фоміна, відомого як Владлен Татарський. Ця акція підготовлена і здійснена нами автономно, і ми не маємо зв’язку і не отримували допомоги від жодних іноземних структур і тим більше спецслужб, — заявили в організації.

Там підкреслили, що акція не була спрямована проти мирних громадян, а «всі постраждалі входять до активних прихильників війни». Представники організації також закликали російських правозахисників надати допомогу Дар’ї Треповій, заарештованій у цій справі, та «іншим безневинним людям».

У серпні 2022 року Пономарьов повідомляв, що за вбивством дочки філософа-українофоба Олександра Дугіна Дар’ї стоїть Національна республіканська армія. До його заяви згадок про цю організацію в інтернеті не було. Тоді Пономарьов не зміг навести переконливих доказів причетності «Національної республіканської армії» до вибуху Дугіної.

2 квітня, у день ліквідації Татарського, колишній депутат натякнув у ЗМІ, що знає вбивць «військкора», але поки що очікує на «офіційну позицію групи, яка реалізувала цю акцію».