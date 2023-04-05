Силы обороны отбили 60 вражеских атак и уничтожили два «Града». Фото: Генштаб

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Російські загарбники не полишають спроб захопити всю територію Донецької та Луганської областей.

Основні зусилля на веденні наступальних дій ворог зосередив на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Упродовж вівторка, 4 квітня, українські військові відбито понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 5 квітня.

Зазначається, що вчора Сили оборони добряче пошарпали російських загарбників. Так, авіація Повітряних сил завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Крім того, було збито російський високоточний безпілотник типу «КУБ».

А підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ минулої доби уразили три пункти управління, два райони зосередження живої сили, два реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град» та станцію радіоелектронної боротьби агресора.

Нагадаємо, у командуванні Сил оборони заявляли, що зараз більш ніж на 1 тис. км лінії фронту активні наступальні дії російська армія веде головним чином лише у східній частині України, концентруючи зусилля на спробах захопити Бахмут та інші населені пункти на підконтрольній Києву території Донецької області. На інших напрямах окупанти загалом займають оборону, вдаючись до тактики обстрілів та «артилерійських дуелей».