Командир взвода с Житомирщины предстанет перед судом за избиение солдата

Командир взвода с Житомирщины предстанет перед судом. Фото: 24 канал

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Слідчі завершили розслідування справи про побиття молодшим лейтенантом солдата-строковика у Житомирській області.

Справа розслідувалась менш як місяць. Командира взводу обвинувачують у злочині, вчиненому за ч. 5 ст. 426−1 (застосування насильства щодо підлеглого, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Свою провину фігурант визнав. Офіцеру загрожує до 12 років в’язниці. Про це 5 квітня повідомило Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, командир 2-го взводу роти охорони лейтенант Віктор Вітусевич побив ногами солдата-строковика в казармі 190-го навчального центру в селищі Гуйва на Житомирщині.

Після розголосу агресор заявив, що побив солдата через те, що той нібито зловживав алкоголем. Офіцер наголосив, що так він проводив «виховну бесіду».

Проте замість правових методів впливу Вітучевич застосував силу й бив юнака по тулубу ногами. Внаслідок побиття потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.

Згодом ДБР повідомило цьому командиру про підозру в перевищенні службових повноважень. Суд у Житомирській області відправив лейтенанта під цілодобовий домашній арешт.