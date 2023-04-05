Украина готовится к контрнаступлению, фото: МВД

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Україна готує вісім нових штурмових бригад загальною чисельністю 40 тис. осіб, котрі візьмуть участь у контрнаступі проти російських окупантів «у найближчі тижні або місяці».

Про це повідомляє агентство Reuters.

Йдеться про сформовані Міністерством внутрішніх справ в межах набору до «Гвардії наступу» бригади «Азов», «Буревій», «Спартан», «Рубіж», «Червона калина», «Кара-Даг», «Лють» та «Сталевий кордон».

Я хочу, щоб війна закінчилася якнайшвидше, і сподіваюся, що ударна бригада зробить це набагато швидше, — розповів в інтерв’ю журналістам агентства один із добровольців «Сталевого кордону», який проходить навчання на тренувальному полігоні в секретному місці в Україні.

На цьому полігоні бійці бригади 24 березня стріляли по мішенях, навчалися керувати безпілотниками і тренувалися евакуювати та рятувати поранених солдатів.

Інструктор зі стрільби з позивним «Хасид» розповів журналістам, що новобранці швидко засвоюють навчальний матеріал і мають високу мотивацію.

Командує «Сталевим кордоном» Валерій Падитель, котрий очолював прикордонні війська України під час оборони нині окупованого Маріуполя, де потрапив у полон, з якого був звільнений 21 вересня 2022 року в результаті обміну.

Він не надав журналістам жодних підказок щодо того, коли і де Україна розпочне контрнаступ.

Ми будемо продовжувати тренуватися, будемо тренуватися весь час, поки формується бригада і поки ми чекаємо бойового наказу, — наголосив Падитель.

Джерело: Reuters