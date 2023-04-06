Американская ПВО уже работает в Украине – комплексы Avenger заступили на боевое дежурство

https://racurs.ua/n181709-amerikanskaya-pvo-uje-rabotaet-v-ukraine-kompleksy-avenger-zastupili-na-boevoe-dejurstvo-video.html

Ракурс

Американська ППО уже працює в Україні: може збивати ворожі дрони та літаки. Зенітно-ракетні комплекси Avenger — на бойовому чергуванні в Північній операційній зоні.

.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв показав, як працює зенітно-ракетний комплекс ППО Avenger («Месник»). Цей комплекс Україні нещодавно передали США. Він здатен ефективно виявляти та нищити дрони-камікадзе Shahed, а також простий у керуванні.

Вони здатні забезпечити мобільну протиповітряну оборону малої дальності для об'єктів цивільної інфраструктури, підрозділів Сектору безпеки та оборони від крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів, літаків та гелікоптерів на малих висотах, — пояснив командувач Обʼєднаних сил Наєв.

ЗРК оснащені тепловізійним прицілом, завдяки якому можуть працювати вдень та вночі.

Техніка озброєна ракетами Stinger, також має великокаліберний кулемет Browning AN/M3.

Загалом Україна мала отримати від Сполучених Штатів 12 таких зенітно-ракетних комплексів.

Ці машини прибули зі США до Німеччини у першій половині лютого. Техніку доставляли до німецького порту у Бремергафені.

Комплекс призначений для ураження повітряних цілей на висотах 0,5−3,8 км та дальностях 0,5−5,5 км.

Американський самохідний зенітно-ракетний комплекс ближньої дії встановлений на шасі армійського позашляховика HMMWV.

На ЗРК встановлено два контейнери по 4 ракети FIM-92 Stinger, зенітний кулемет Browning M2 калібру 12,7 мм та оптико-електронну станцію.