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Украина готова начать переговоры по Крыму – в ОП назвали условие

Украина готова начать переговоры по Крыму — в ОП назвали условие

6 апр 2023, 08:44
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Україна допускає переговори з рф про Крим до початку його повернення військовим шляхом.


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Про це заявив заступник голова ОП Андрій Сибіга в коментарі Financial Times.

За його словами дипломатичний етап можливий, коли Україна досягне цілей на полі бою і вийде на адмінкордон з Кримом. Водночас військовий шлях звільнення це не виключає.

Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою і коли ми будемо на адміністративному кордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку, щоб обговорити це питання, — заявив Сибіга.

При цьому Сибіга уточнив, що це не означає, що Україна відкидає можливість звільнення Криму від російських окупантів воєнним шляхом.

У FT зазначили, що коментар представника ОП став «найбільш відкритою заявою про зацікавленість України в переговорах» з рф із квітня 2022 року, коли діалог з агресором було припинено.

Источник: Ракурс


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