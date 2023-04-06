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Україна готова почати переговори щодо Криму, якщо ЗСУ наблизяться до півострова
Україна готова почати переговори щодо Криму — в ОП назвали умовуhttps://racurs.ua/ua/n181711-ukrayina-gotova-pochaty-peregovory-schodo-krymu-v-op-nazvaly-umovu.htmlРакурс
Україна допускає переговори з рф про Крим до початку його повернення військовим шляхом.
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Про це заявив заступник голова ОП Андрій Сибіга в коментарі Financial Times.
За його словами дипломатичний етап можливий, коли Україна досягне цілей на полі бою і вийде на адмінкордон з Кримом. Водночас військовий шлях звільнення це не виключає.
Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою і коли ми будемо на адміністративному кордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку, щоб обговорити це питання, — заявив Сибіга.
При цьому Сибіга уточнив, що це не означає, що Україна відкидає можливість звільнення Криму від російських окупантів воєнним шляхом.
У FT зазначили, що коментар представника ОП став «найбільш відкритою заявою про зацікавленість України в переговорах» з рф із квітня 2022 року, коли діалог з агресором було припинено.