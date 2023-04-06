Над оборонным заводом под москвой летал неизвестный дрон - СМИ

https://racurs.ua/n181730-nad-oboronnym-zavodom-pod-moskvoy-letal-neizvestnyy-dron-smi.html

Ракурс

На території оборонного підприємства з розробки зенітних керованих ракет «МКБ «Факел» у підмосковних Хімках літав безпілотник.

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Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ росії з посиланням на джерела в силових структурах.

Напередодні на території МКБ «Факел» знайдено квадрокоптер, оснащений фото- і відеокамерою. Відомо, що безпілотник впав через роботу засобів радіоелектронної боротьби. Попередньо стверджується, що «бойового навантаження на ньому не було». Йдеться про саморобний дрон розміром 30 см на 30 см. Його знайшли охоронці підприємства під час обходу території.

Інші джерела вказують, що ще один саморобний дрон упав біля приватного будинку неподалік від промзони в підмосковному Подольську. Поруч із місцем падіння розташовані заводи з виробництва залізничного транспорту і виготовлення гідродвигунів.

Влада Підмосков’я та правоохоронні органи повідомлення про падіння безпілотників не коментують.

Нагадаємо, З кінця лютого кілька разів повідомлялося про падіння безпілотників у підмосков’ї. 28 березня біля залізничних колій у новій москві виявили уламки дрона з написом «Слава Україні» на корпусі.