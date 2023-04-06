Детали ситуации в Бахмуте раскрыло Минобороны

https://racurs.ua/n181732-detali-situacii-v-bahmute-raskrylo-minoborony.html

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Деталі ситуації у Бахмуті розкрила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що бойові дії у місті супроводжуються серйозною аналітичною роботою великої кількості людей. Рішення приймаються на основі всебічного аналізу та розрахунків ймовірного розвитку ситуації.

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Тобто, коли ви чуєте у зведеннях слова «ситуація під контролем» — так і є, — наголосила Мазур.

Заступник глави Міністерства оборони зауважила, що оперативна ситуація на місці моніториться і доповідається в штаби цілодобово, а штаби безперервно аналізують дії ворога та динаміку зміни ситуації за багатьма критеріями.

Оперативну інформацію та зроблену аналітику безперервно доповідають командуванню Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» в зоні відповідальності якого зараз знаходиться і Бахмутський напрямок. Командування на основі аналізу зміни ситуації, прогнозів дій ворога та оцінки наших можливостей приймає оперативні рішення та формує задачі підрозділам, — розповіла Мазур.

Нагадаємо, воєнні злочинці росії неодноразово заявляли про «взяття Бахмута», а Генеральний штаб Збройних сил України це спростовував.