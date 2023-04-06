Генштаб ВСУ назвал четыре направления, где армия рф ведет наступление

https://racurs.ua/n181739-genshtab-vsu-nazval-chetyre-napravleniya-gde-armiya-rf-vedet-nastuplenie.html

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Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оперативну інформацію про ситуацію на фронті станом на 18.00 четверга, 6 квітня.

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Головне зі зведення:

ворог завдав чотири ракетних та сім авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню;

армія рф зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби ЗСУ відбили понад 20 атак загарбників. Найінтенсивніші бої тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка;

окупаційні війська рф продовжують зазнавати величезних втрат у живій силі, місцеві медичні заклади на тимчасово окупованих територіях повністю завантажені. В одному із населених пунктів Сімферопольського району тимчасово окупованого Криму з’явилося наметове містечко для сотні поранених росіян;

Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби.