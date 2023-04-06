Предателя из СБУ Наумова судят в Сербии - "Схемы"

https://racurs.ua/n181740-predatelya-iz-sbu-naumova-sudyat-v-serbii-shemy.html

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Зрадника зі Служби безпеки України Андрія Наумова судять у Сербії за підозрою у відмиванні грошей. Фото із сербського суду у Ниші оприлюднила журналістка проекту Радіо свободи «Схеми» Валерія Єгошина.

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Тікаючи з України напередодні повномасштабного вторгнення росії, Наумов вивіз велику суму готівки. У суді він намагається довести, що 608 тис. євро та 125 тис. дол. — це «сімейні гроші». Його заарештували 7 червня 2022 року, коли він намагався потрапити з Сербії до Північної Македонії з 608 000 євро та 125 000 доларів в автівці. Суд сьогодні рішення не ухвалив, справу продовжать розглядати у травні. Окрім цих звинувачень, цей же суд у Ніші веде справу про його екстрадицію в Україну.

Наумов «курував» митницю, тіньовий обіг цигарок, відповідав при Баканові за збір контрабанди, і тіньове фінансування партії «Слуга народу» з отриманих хабарів. Він був всесильним, і його покривала уся влада, включно з Офісом президента, — нагадує журналіст Юрій Бутусов.

Призначенню Наумова в СБУ сприяв підозрюваний у державній зраді колишній начальник Головного управління СБУ в АР Крим, штатний радник і офіцер з особливих доручень екс-глави СБУ Івана Баканова Олег Кулініч. Під кураторством екс-заступника секретаря РНБО за часів Януковича Володимира Сівковича він забезпечував ведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Нещодавно були оприлюднені заяви правоохоронних органів в тому, що криміналу у діях Баканова вони не знайшли.