Швеция – К взрывам на «Северных потоках» причастен государственный субъект

https://racurs.ua/n181744-shveciya-k-vzryvam-na-severnyh-potokah-prichasten-gosudarstvennyy-subekt.html

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Вибухи на «Північних потоках» сталися за причетності державного субʼєкта — це основна версія слідства у Швеції. Про це 6 квітня заявив прокурор Матс Юнгквіст, який розслідує інцидент.

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Юнгквіст сказав, що не можна виключати, що за вибухами стоїть «незалежна група діячів», а не державний субʼєкт, проте це все ж малоймовірно.

Є певні компанії, які мають спеціальні завдання, тобто теоретично вони могли зробити це. Ми нічого не виключаємо, але те, що за цим прямо чи хоча б опосередковано стоїть державний субʼєкт, — це, звичайно, наша основна версія з огляду на всі обставини, — цитує прокурора видання Reuters.

Вибух стався у шведській зоні на глибині 80 метрів, що, за словами прокуратури, ускладнило розслідування.

Ми вважаємо, що встановити, хто це зробив, буде доволі складно. Люди, які це зробили, ймовірно, знали, що залишать докази, і подбали, щоб докази вказували не в одному напрямку, а в кількох, — додав прокурор.

Слідчі вже визначили тип вибухівки, який використали при диверсії, і зазначили, що це виключає «дуже велику кількість дійових осіб». Розслідування триває.

Нагадаємо, газогони «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2» складаються з двох труб кожен. Торік у вересні три труби було пошкоджено вибухами, лише одна уціліла. НАТО назвало пошкодження на «Північних потоках» наслідком «свідомих диверсійних дій».