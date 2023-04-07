Секретные документы о контрнаступлении ВСУ опубликовали в сети. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n181752-sekretnye-dokumenty-o-kontrnastuplenii-ukrainy-poyavilis-v-twitter-i-telegram-nyt.html

Ракурс

Засекречені військові документи про контрнаступ Сил оборони України у війні проти росії з’явилися у соцмережах.

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Цього тижня секретні дані зʼявилися в Twitter і Telegram. Пентагон розслідує, як стався витік цієї інформації. Про це повідомило американське видання The New York Times із посиланням на високопосадовців адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена.

Ми знаємо про публікації в соціальних мережах, і департамент вивчає це питання, — заявила заступник прес-секретаря Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

Військові аналітики зазначили, що опубліковані в мережі документи з грифом «цілком таємно», схоже, відрізняються від початкового варіанту. Там вказані завищені Пентагоном оцінки про втрати української армії та занижена імовірна кількість ліквідованих окупантів. Тому такий витік даних може свідчити, що до цієї дезінформації причетна москва.

Однак фахівці наголосили, що фото графіків очікуваного постачання зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів виглядають автентично.

Також злиті у мережу секретні документи містять перелік підрозділів Сил оборони, їхнього обладнання та навчання з січня по квітень. Згідно з документом, Україна збирає 12 бойових бригад. Дев’ять із них навчають та споряджають США та інші країни НАТО. Шість із цих бригад, випливає з документів, будуть готові до 31 березня, а решта — до 30 квітня. Аналітики наголошують, що одна бригада налічує від 4 тис. до 5 тис. бійців.

Також у секретних документах описується «стан конфлікту станом на 1 березня», але бойові плани контрнаступу там не містяться.

Як зазначає NYT, цей витік є першим проривом російської розвідки з початку повномасштабної війни рф проти України.

Нагадаємо, агентство Reuters повідомляло, що Україна готує вісім нових штурмових бригад загальною чисельністю 40 тис. осіб, котрі візьмуть участь у контрнаступі проти російських окупантів «у найближчі тижні або місяці».

А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляв журналістам, що на планеті не більше п’яти людей, які володіють інформацією де, коли і як розпочнеться контрнаступ.