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Уничтожение вражеского оружия, блиндажей и пехоты вблизи Авдеевки показали украинские бойцы
Уничтожение вражеского оружия, блиндажей и пехоты вблизи Авдеевки показали украинские бойцы (ВИДЕО)https://racurs.ua/n181778-unichtojenie-vrajeskogo-orujiya-blindajey-i-pehoty-vblizi-avdeevki-pokazali-ukrainskie-boycy.htmlРакурс
Знищення ворожої зброї, мінометів, бліндажів та ворога в районах Авдіївки показало Командування Сухопутних військ ЗСУ.
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У кадр попали удари з дронів, коли оператори вистежують ворожу техніку та скупчення піхоти і здійснюють скиди вибухівки.
На іншому новому відео українських військових — красиве знищення російської техніки на Авдіївському напрямку від 110 механізованої бригади.
Щоб ворожа техніка горіла ще більше — допомагайте нашій армії.
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