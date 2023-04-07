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Уничтожение вражеского оружия, блиндажей и пехоты вблизи Авдеевки показали украинские бойцы

Уничтожение вражеского оружия, блиндажей и пехоты вблизи Авдеевки показали украинские бойцы (ВИДЕО)

7 апр 2023, 19:53
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Знищення ворожої зброї, мінометів, бліндажів та ворога в районах Авдіївки показало Командування Сухопутних військ ЗСУ.


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У кадр попали удари з дронів, коли оператори вистежують ворожу техніку та скупчення піхоти і здійснюють скиди вибухівки.

На іншому новому відео українських військових — красиве знищення російської техніки на Авдіївському напрямку від 110 механізованої бригади.

Щоб ворожа техніка горіла ще більше — допомагайте нашій армії.

Источник: Ракурс


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