Уничтожение вражеского оружия, блиндажей и пехоты вблизи Авдеевки показали украинские бойцы

https://racurs.ua/n181778-unichtojenie-vrajeskogo-orujiya-blindajey-i-pehoty-vblizi-avdeevki-pokazali-ukrainskie-boycy.html

Ракурс

Знищення ворожої зброї, мінометів, бліндажів та ворога в районах Авдіївки показало Командування Сухопутних військ ЗСУ.

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У кадр попали удари з дронів, коли оператори вистежують ворожу техніку та скупчення піхоти і здійснюють скиди вибухівки.

На іншому новому відео українських військових — красиве знищення російської техніки на Авдіївському напрямку від 110 механізованої бригади.

Щоб ворожа техніка горіла ще більше — допомагайте нашій армії.