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Ракурс
Знищення ворожої зброї, бліндажів та піхоти поблизу Авдіївки показали українські бійці

Знищення ворожої зброї, бліндажів та піхоти поблизу Авдіївки показали українські бійці (ВІДЕО)

7 кві 2023, 19:53
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Знищення ворожої зброї, мінометів, бліндажів та ворога в районах Авдіївки показало Командування Сухопутних військ ЗСУ.


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У кадр попали удари з дронів, коли оператори вистежують ворожу техніку та скупчення піхоти і здійснюють скиди вибухівки.

На іншому новому відео українських військових — красиве знищення російської техніки на Авдіївському напрямку від 110 механізованої бригади.

Щоб ворожа техніка горіла ще більше — допомагайте нашій армії.

Джерело: Ракурс


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