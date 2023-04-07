Знищення ворожої зброї, бліндажів та піхоти поблизу Авдіївки показали українські бійці

https://racurs.ua/ua/n181778-znyschennya-vorojoyi-zbroyi-blindajiv-ta-pihoty-poblyzu-avdiyivky-pokazaly-ukrayinski-biyci-video.html

Ракурс

Знищення ворожої зброї, мінометів, бліндажів та ворога в районах Авдіївки показало Командування Сухопутних військ ЗСУ.

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У кадр попали удари з дронів, коли оператори вистежують ворожу техніку та скупчення піхоти і здійснюють скиди вибухівки.

На іншому новому відео українських військових — красиве знищення російської техніки на Авдіївському напрямку від 110 механізованої бригади.

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