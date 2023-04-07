ЗСУ знищили ще один російський Су-25. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n181762-zahysnyky-zbyly-rosiyskyy-shturmovyk-su-25-poblyzu-mar-yinky-video.html

Ракурс

Російська авіація продовжує зазнавати невдач на полях боїв в Україні.

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У п’ятницю, 7 квітня, українські військовослужбовці збили російський штурмовик Су-25. Ворожого «Грача» приземлили в районі Мар’їнки Донецької області. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Гарна новина. В районі Мар’їнки, на Донеччині, знищено Су-25 противника. Вистоїмо і переможемо! — зазначило відомство у Facebook.

Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило, що відзначився один із їхніх підрозділів.

Як відомо, Су-25 — броньований дозвуковий штурмовик радянського виробництва. Літак призначений для безпосередньої підтримки піхоти над полем бою вдень і вночі при візуальній видимості цілі, а також знищення об'єктів з заданими координатами цілодобово в будь-яких метеоумовах.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що з початку повномасштабного російського вторгнення українські військові знищили вже 306 російських бойових літаків різних типів. Також за час війни було збито 292 гелікоптери.

Нагадаємо, у березні військовослужбовці 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» збили російський літак Су-25 під Берестовим на Бахмутському напрямку. У «Грача» бійці поцілили з польського ПЗРК Piorun («Перун»).