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Ракурс
«Едельвейси» збили російський Су-25 з польського ПЗРК "Перун"

«Едельвейси» збили російський Су-25 з польського ПЗРК «Перун» (ВІДЕО)

17 бер 2023, 20:21
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Воїни 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» збили російський літак Су-25 під Берестовим (Бахмутський напрямок).





Військові поцілили у нього з польського ПЗРК Piorun («Перун»).

Ще один Су-25 16 березня знищив у Бахмуті воїн 93 ОМБр «Холодний Яр» на псевдо «Алан», повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Джерело: Ракурс


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