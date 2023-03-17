«Едельвейси» збили російський Су-25 з польського ПЗРК "Перун"

https://racurs.ua/ua/n181045-edelveysy-zbyly-rosiyskyy-su-25-z-polskogo-pzrk-perun-video.html

Ракурс

Воїни 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» збили російський літак Су-25 під Берестовим (Бахмутський напрямок).

Військові поцілили у нього з польського ПЗРК Piorun («Перун»).

Ще один Су-25 16 березня знищив у Бахмуті воїн 93 ОМБр «Холодний Яр» на псевдо «Алан», повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.