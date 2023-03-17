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"Эдельвейсы" сбили российский Су-25 с польского ПЗРК "Перун"
«Эдельвейсы» сбили российский Су-25 с польского ПЗРК «Перун» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n181045-edelveysy-sbili-rossiyskiy-su-25-s-polskogo-pzrk-perun-video.htmlРакурс
Воїни 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» збили російський літак Су-25 під Берестовим (Бахмутський напрямок).
Військові поцілили у нього з польського ПЗРК Piorun («Перун»).
Ще один Су-25 16 березня знищив у Бахмуті воїн 93 ОМБр «Холодний Яр» на псевдо «Алан», повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
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