Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
"Эдельвейсы" сбили российский Су-25 с польского ПЗРК "Перун"

«Эдельвейсы» сбили российский Су-25 с польского ПЗРК «Перун» (ВИДЕО)

17 мар 2023, 20:21
999

Воїни 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» збили російський літак Су-25 під Берестовим (Бахмутський напрямок).





Військові поцілили у нього з польського ПЗРК Piorun («Перун»).

Ще один Су-25 16 березня знищив у Бахмуті воїн 93 ОМБр «Холодний Яр» на псевдо «Алан», повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров