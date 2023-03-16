93 бригада показала, как взвод ПЗРК сбивал российскую "сушку" под Бахмутом

https://racurs.ua/n180970-93-brigada-pokazala-kak-vzvod-pzrk-sbival-rossiyskuu-sushku-pod-bahmutom-video.html

Ракурс

Прес-службі 93 бригади пощастило на власні очі побачити, як взвод операторів ПЗРК збив бомбардувальник окупантів поблизу Бахмута.

Військові зафільмували пуск ракети на одній із позицій, де бійці взводу ПЗРК готувалися до полювання на російські літаки та гелікоптери.

Бійці розповіли, що ворожа техніка залітає нині у місто частенько. Під час перебування журналістів оператори взводу протиповітряних зенітних ручних комплексів обирають позиції, обговорюють нюанси використання різних систем протидії окупантам у повітрі.

Військовий на ім’я Алан зізнається, що ще ніколи не збивав ворожий літак, але того разу удача йому посміхнулася — пуск «Ігли» виявився вдалим.

«Ракурс» писав, що 15 березня поблизу Бахмута ЗСУ приземлили російський Су-24.