Утечка о контрнаступлении - ГУР и эксперты рассказали о российском фейке

https://racurs.ua/n181779-utechka-o-kontrnastuplenii-gur-i-eksperty-rasskazali-o-rossiyskom-feyke.html

Ракурс

В Головному управлінні розвідки (ГУР) відреагували на інформацію про витік секретних даних про український контрнаступ.

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Найуспішніші операції російських спецслужб проходять в фотошопі, вважають українські розвідники.

Сьогодні використовуються всі інструменти, щоб уповільнити або зірвати український контрнаступ, допомогу проукраїнської коаліції українським силам безпеки та оборони, — сказав представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Юсов помітив в аналізі матеріалів брехливі та викривлені цифри по втратах з обох сторін і частину інформації зібрану з відкритих джерел.

Він також додав, що зараз Україна чекає офіційних коментарів Пентагону щодо даного інциденту.

Українському суспільству переживати точно підстав немає. Контрнаступ буде і головні плани ворог побачить і відчує на собі на полі бою, — зазначив представник ГУР.

За витоком кількох секретних військових документів США щодо українського контрнаступу стоять проросійськи елементи чи росія. Про це агентству Reuters повідомили три американські чиновники.

Це настільки кепсько зроблений документ, навіть на фальшивку не схожий, — вважає експерт військового порталу Defense Express Іван Киричевський. Він розповів про те, чи дійсно варто довіряти «секретному витоку» про контрнаступ ЗСУ.

Якось вони дуже дивно складені. Там є навіть одна лексична похибка. Там, де йде порівняння начебто втрат росіян наших в техніці та живій силі — є приписка «Strategical SAM» та «Tactical SAM». Ці абревіатури SAM (surface to air missle — ЗРК, — «Ракурс») вживає скоріше публіцистика, але не американські військові, — розповів він в ефірі «Свобода Live».

Тим часом Пентагон почав розслідування через можливий витік секретних документів щодо підготовки українського наступу.

CNN пише, що знаємо про повідомлення в соціальних мережах, і вивчає питання.

Заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх відмовилася від коментарів щодо того, чи справжніми є ці документи. Низка нюансів вказує на спробу дезінформації на користь росії.

«Ракурс» писав, що позаштатний радник голови ОПУ Михайло Подоляк стверджує: оприлюднені документи «не мають нічого спільного з реальними планами України».

Питання запобігання витоку інформації стосовно планів сил оборони України також обговорили на сьогоднішній Ставці президента України Володимира Зеленського.

Історія питання

У соцмережі «злили» буцімто частково змінені документи США і НАТО про підготовку наступу України, пише The New York Times з посиланням на джерела в Білому домі.

Хоча документи не містять конкретних планів бойових дій, у них йдеться про потреби ЗСУ станом на 1 березня, графіки доставки зброї і військ, чисельність сформованих українських підрозділів та інші військові подробиці.

Для досвідченого ока російського військового планувальника, польового генерала або аналітика розвідки ці документи, без сумніву, містять багато спокусливих підказок. У документах згадується, наприклад, рівень витрат боєприпасів HIMARS. Пентагон публічно не повідомляв, наскільки швидко українські війська використовують боєприпаси HIMARS, але документи це підтверджують, — зазначає видання.

Військові аналітики заявили NYT, що деякі розділи документів, ймовірно, були змінені: у них завищені оцінки загиблих українських військових і занижені — російських. Це може вказувати на спроби дезінформації з боку Москви.