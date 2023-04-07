ОПУ відреагував на опубліковані в мережі «таємні» плани контрнаступу. Фото:

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Появу в мережі матеріалів про підготовку контрнаступу Сил оборони України прокоментували на Банковій.

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Так звані таємні документи, які з’явилися у Telegram та Twitter, є підробкою, створеною російською розвідкою. У Києві вважають, що деградована розвідка росії здатна лише на фейки, а цим вкидом москва намагається посіяти сумніви щодо контрнаступу. Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк 7 квітня написав у Twitter.

З розпаду СРСР російська розвідка деградувала настільки, що єдиний спосіб відмитися від «солсберівських пригод», «триденних планів» та інших провалів це фотошоп та «віртуальні псевдозливи», — йдеться у повідомленні.

Подоляк додав, що, дуже сильно хоче зірвати запланований український контрнаступ, але справжні плани командування російські загарбники вже незабаром побачать на полі бою.

З розпаду СРСР �� розвідка деградувала настільки, що єдиний спосіб відмитися від «солсберівських пригод», «триденних планів» та інших провалів це фотошоп та «віртуальні псевдозливи». Москві надто хочеться зірвати �� контрнаступ. Але справжні плани росіяни побачать на полі. Скоро — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 7, 2023

А представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що рф використовує всі інструменти, щоб уповільнити або зірвати контрнаступ Сил оборони та допомогу союзників для ЗСУ.

Дуже важливо пам’ятати, що останні десятиліття найбільш успішні операції російських спецслужб проходять в фотошопі. З попереднього аналізу цих матеріалів ми бачимо там брехливі, викривлені цифри по втратах з обох сторін, частину інформації зібрану з відкритих джерел, — наголосив він.

Нагадаємо, американське видання The New York Times повідомило, що в Twitter та Telegram з’явилися секретні документи, в яких описуються плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом Сил оборони.

Один із високопосадовців адміністрації президента США Джо Байдена заявив, що Пентагон вже розслідує як стався витік даних.

А військові аналітики наголосили, що опубліковані в мережі документи з грифом «цілком таємно», схоже, відрізняються від початкового варіанту. Такий витік даних, вважають експерти, може свідчити причетність москви до цієї дезінформації.