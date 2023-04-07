Самая сложная зима пройдена - Украина возобновляет экспорт электроэнергии

https://racurs.ua/n181782-samaya-slojnaya-zima-proydena-ukraina-vozobnovlyaet-eksport-elektroenergii.html

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Міністр енергетики Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, який дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії України в умовах профіциту генеруючої потужності.

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Українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності. Цього результату ми досягли завдяки титанічній роботі енергетиків, наших міжнародних партнерів, які допомагали у відновленні системи. Найскладнішу зиму пройдено. Наступний крок — відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури, — заявив міністр Герман Галущенко.

Прибуток від експорту піде на відбудову енергетичної інфраструктури.

Міністр пояснив, що забезпечення електроенергією українських — це безумовний пріоритет. Тому експорт електроенергії буде працювати за умови забезпечення українських споживачів електроенергією та може бути припинений у разі зміни ситуації.

Дозволена європейською мережею операторів системи передачі ENTSO-E потужність для експорту становить 400 МВт.

Історія питання

Енергосистема України вистояла, попри вкрай важку зиму. Попри регулярні російські ракетні атаки у домівках українців є світло. Енергетики рахують збитки від обстрілів та готуються працювати під землею.

Від початку холодів армія РФ здійснила 15 масованих ракетних атак та 18 атак безпілотників на енергооб'єкти України. Ці ракетні удари були спрямовні на розбалансування об'єднаної енергосистеми, аби в такий спосіб занурити українців у темряву та холод. Як повідомили DW в міненерго у Києві, понад 50 відсотків енергетичної інфраструктури України зазнали пошкоджень внаслідок ракетних ударів. Ідеться і про генерацію, і про систему передачі електроенергії.

Найбільше пошкоджень — у тепловій енергетиці. Під удар потрапила буквально кожна теплоелектростанція (ТЕС). Також багато руйнувань і пошкоджень на гідроелектростанціях (ГЕС), які дозволяли балансувати енергосистему в часи пікових навантажень.

Усі великі теплові та гідроелектростанції зазнали пошкоджень від російських обстрілів. Майже на всі ключові магістральні підстанції, якими управляє «Укренерго», було щонайменше 3−4 прильоти. Ми маємо в мережі об'єкти, на які «прилітало» по шість, а на деякі до 20 разів, — констатує голова національного оператора енергосистеми НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Збитки через руйнування українських гідроелектростанцій та окупацію Каховської ГЕС наразі становлять близько 40 мільярдів гривень. Тільки на Каховській гідроелектростанції російськими окупантами заподіяно шкоди майже на 17 мільярдів гривень.