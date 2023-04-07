На фронте весна и оттепель – в окопах по колено воды

https://racurs.ua/n181783-na-fronte-vesna-i-ottepel-v-okopah-po-koleno-vody-video.html

Ракурс

На фронті весна і відлига. Однак навіть по коліна у воді українські захисники не втрачають оптимізму.

.

Бійці 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка показали захисні споруди під час активного танення снігу та після перших весняних злив.

На одному з відео, яке оприлюднили в пабліку бригади, видно, наскільки важко бійцям пересувати в окопі, який заповнений ґрунтовими водами.

На іншому відео видно, як навіть з такого окопу українські бійці запускають дрон у бік ворога.