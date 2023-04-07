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Ракурс
На фронті весна і відлига - в окопах по коліна води

На фронті весна і відлига — в окопах по коліна води (ВІДЕО)

7 кві 2023, 22:22
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На фронті весна і відлига. Однак навіть по коліна у воді українські захисники не втрачають оптимізму.


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Бійці 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка показали захисні споруди під час активного танення снігу та після перших весняних злив.

На одному з відео, яке оприлюднили в пабліку бригади, видно, наскільки важко бійцям пересувати в окопі, який заповнений ґрунтовими водами.

На іншому відео видно, як навіть з такого окопу українські бійці запускають дрон у бік ворога.

Джерело: Ракурс


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