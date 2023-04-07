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На фронті весна і відлига - в окопах по коліна води
На фронті весна і відлига — в окопах по коліна води (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181783-na-fronti-vesna-i-vidlyga-v-okopah-po-kolina-vody-video.htmlРакурс
На фронті весна і відлига. Однак навіть по коліна у воді українські захисники не втрачають оптимізму.
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Бійці 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка показали захисні споруди під час активного танення снігу та після перших весняних злив.
На одному з відео, яке оприлюднили в пабліку бригади, видно, наскільки важко бійцям пересувати в окопі, який заповнений ґрунтовими водами.
На іншому відео видно, як навіть з такого окопу українські бійці запускають дрон у бік ворога.