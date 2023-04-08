В соцсетях появилась новая партия секретных документов о планах США

https://racurs.ua/n181785-v-socsetyah-poyavilas-novaya-partiya-sekretnyh-dokumentov-o-planah-ssha.html

Ракурс

В інтернеті з’явилися нові секретні документи США. Газета New York Times повідомила, що у п’ятницю в соцмережах з’явилася нова порція американських секретних документів щодо України, Близького Сходу та Китаю.

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До цього стався витік американських документів місячної давності щодо підготовки українського наступу.

Нова порція секретних матеріалів, виявлена в п’ятницю в соціальних мережах, включає понад 100 документів, пише New York Times. Масштаб витоку поряд із секретністю самих документів потенційно може завдати величезних збитків, сказали американські чиновники.

Високопоставлений співробітник розвідки назвав витік «кошмаром для «П'яти очей», відсилаючи до альянсу країн, які активно обмінюються розвідданими (США, Британія, Австралія, Нова Зеландія та Канада).

«Жахіття для країн «П'яти очей» — що відомо про витік нової порції секретів США Як пише NYT, один із документів, опублікованих на анонімному форумі 4chan, включає карту, на якій видно хід бойових дій в українському Бахмуті. Проте документи, що, мабуть, стосуються не лише секретних даних про військові плани України.

Аналітики, які вивчили документи, кажуть, що у новій порції даних є конфіденційні матеріали з брифінгів, що стосуються Китаю, Індо-Тихоокеанського регіону, Близького Сходу та тероризму.

У заяві Пентагону в четвер йшлося про те, що Міністерство оборони вивчає інформацію про можливий витік. У п’ятницю, коли було виявлено нову порцію документів, представники відомства заявили, що їм нема чого додати.

Однак у приватному порядку співробітники кількох органів, які відповідають за національну безпеку, визнали й те, що влада поспіхом шукає джерело витоку, і побоювання, що злитих документів буде ще більше.

Один із чиновників розповів NYT, що, швидше за все, витік стався не з боку України, оскільки до деяких злитих документів Київ не мав доступу.

Водночас в Україні заявили, що так званий витік секретів про контрнаступ ЗСУ — фейк, який підкинули росіяни.

ISW: реакція в Росії на витік документів свідчить про страх перед українським контрнаступом

Останнє зведення американського Інституту вивчення війни (ISW) також присвячена витоку секретних документів США, а точніше реакції на неї з боку російських пропагандистів і Z-блогерів.

Згідно зі звітом ISW, в основному прихильники війни відреагували на витік із тривогою, що свідчить про страх, що зберігається в російському інформаційному просторі, перед запланованим українським контрнаступом.

Автори зазначають, що не хочуть судити про автентичність опублікованих документів (як ми писали раніше, мабуть, частина з них була відредагована, щоб применшити втрати росії та перебільшити втрати України), а оцінюють лише реакцію на них у росії.

У той час, як кілька впливових російських військових блогерів назвали документи фальшивими, вони одразу зосередилися на версії, що йдеться про дезінформацію, вкинуту, щоб заплутати російське військове командування.

Один із них заявив, що витік документів може бути частиною більш масштабної кампанії України з дезінформації напередодні контрнаступу. Інший нагадав про історичні прецеденти поширення хибної інформації перед раптовим наступом.

Таким чином, роблять висновок експерти ISW, стаття New York Times про витік продемонструвала масштаб нервової напруги у російському інформаційному просторі. Реакція на опубліковані документи свідчить, що блогери, що пишуть про війну, все частіше переглядають обґрунтованість власних оцінок і припущень у тому, що стосується українського контрнаступу, і в цілому свою здатність прогнозувати дії українських військових.