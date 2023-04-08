Телескоп "Джеймс Уэбб" прислал новые фото Урана со спутниками - планета "начистила бижутерию"

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Ракурс

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» надіслав нові зображення Урана із супутниками та блискучими кільцями.

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На поверненій до Сонця стороні планети зараз весна, і можна розглянути полярну шапку, що блищить під яскравими променями, повідомляє сайт Європейського космічного агентства.

«Джеймс Вебб» надіслав свіжий знімок планети Уран — крижаного гіганта Сонячної системи. Це сьома планета від Сонця, і вона по-своєму унікальна, тому що обертається «лежачи на боці»: її екватор повернуто до площини орбіти майже на 98 градусів. Для порівняння: нахил осі обертання Землі — на 23 градуси.

Саме тому полюси Урану почергово висвітлюються сонячним світлом протягом понад 40 років, а потім на такий же період занурюються у повну темряву. Повний період оберту Урана навколо Сонця займає 84 земні роки.

Саме зараз Уран повернуто до Сонця північним полюсом, який і потрапив до об'єктиву космічної обсерваторії. Там панує пізня весна, а літо настане 2028 року.

На новому інфрачервоному зображенні Уран має блакитний відтінок, а з правого боку, що найближче до Сонця, особливо виділяється блискуча полярна шапка. Вона стає помітною тільки в той період, коли на неї потрапляють прямі сонячні промені.

Крім того, на знімку видно 11 із 13 відомих кілець Урану. Деякі з них виявилися настільки яскравими, що може здатися, що вони зливаються в одне широке кільце.

Нарешті, до об'єктива космічної обсерваторії потрапили багато хто з 27 відомих супутників Урану. Більшість із них надто маленькі та тьмяні, але шість найбільш яскравих супутників все-таки можна розглянути на знімку, який надіслав «Джеймс Вебб».