В Бахмуте продолжаются тяжелые бои у вокзала

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У Бахмуті тривають важкі бої біля вокзалу. На північ від вокзалу, росіян, які прорвалися за залізницю, відправили назад. Відбувалися також стрілецькі бої біля готелю «Транзит», відділу поліції, СІЗО.

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Про це повідомили українські бійці 46 бригади, яка захищає місто.

У своєму ТГ-каналі військові пишуть, що по залізничних коліях ніхто спеціально фронт тримати не буде.

Його тримають, де є можливість. Не треба робити собі додатковий інформаційний фетиш. Як навколо залізничного вокзалу, податкової або адміністрації. Зараз це просто будівлі, захоплення або залишення яких впливає або не впливає на оборону, — повідомили бійці.

Росіяни, згідно з їхніми повідомленнями, частково вийшли на трасу 0504 і намагаються закріпитися. Це погіршує логістику ЗСУ і дає можливість росіянам до виходу до вулиці Ювілейна.

З Бахмута ніхто не біжить, не поширюйте паніку. Відведення здійснюється планомірне з урахуванням необхідності тут військ, — повідомляють у 46 бригаді.

Кадри з підтвердженою геолокацією, які росіяни зняли біля залізничного вокзалу, дозволяють припустити, що російські війська просунулися далі до центру Бахмута, повідомили 8 квітня в Інституті вивення війни.

На інших знімках видно, як сили «Вагнера» стоять біля Бахмутської військової прокуратури. Також на кадрах із геолокацією, опублікованих 6 квітня, видно, що російські війська просунулися приблизно на три кілометри на південь від траси Т0504 Костянтинівка — Годинник Яр — Бахмут.

Російські військові блогери стверджували, що сили «Вагнера» захопили кілька будівель у центрі Бахмута, у тому числі стадіон «Металург», готель «Бахмут» та храм Усіх Святих", — також зазначає у своєму зведенні «Інститут».

Російська армія продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу, завдяки мужності кожного воїна ЗС України, було відбито понад 60 атак противника на цих напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 8 квітня.

На Лиманському напрямку минулої доби противник вів без успіху наступальні дії південніше Кремінної, а також у районах Серебрянського лісництва та Верхньокам’янського.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше Богданівки та Іванівського. Підрозділи сил оборони відбили близько 20 атак противника на цій ділянці фронту.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої на цій ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 15 ворожих атак.