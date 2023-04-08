В УПЦ МП опровергают сообщения об обнаружении российских паспортов у глав церкви, фото: УПЦ МП

https://racurs.ua/n181808-v-upc-mp-otreagirovali-na-soobscheniya-smi-o-rossiyskom-grajdanstve-onufriya.html

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В УПЦ МП заперечують наявність російського громадянства у митрополита Онуфрія та низки інших високопоставлених церковників, про що повідомлялося в нещодавньому розслідуванні «Української правди».

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Відповідна заява опублікована на сайті УПЦ МП.

Блаженнійший Митрополит Онуфрій є громадянином України від народження і паспортами інших держав не володіє, — наголошують в УПЦ МП.

Крім того, в УПЦ МП стверджують, що частина згаданих у журналістському розслідуванні єпископів «була позбавлена громадянства без жодного обґрунтування»,

Тому вони подали до суду позов з вимогою відновити їх українське громадянство, оскільки іншого вони не мають, — наголошується в повідомленні.

Зазначається, що суд вже відкрив провадження за їхнім клопотанням.

Оскільки СБУ неодноразово заявляла, що перевіряла всіх єпископів УПЦ на наявність подвійного громадянства, та не скасовувала українське громадянство в інших згаданих у сюжеті архієреїв, наведена у відеоматеріалі інформація не може відповідати дійсності. Тим паче, що автор відеосюжету навів як докази кадри з відверто сумнівним і нічим не підтвердженим змістом, — додають в УПЦ МП.

Нагадаємо, в опублікованому вчора, 7 квітня, розслідуванні журналістів «Української правди», котре, зокрема, посилалося на дані системи «Роспаспорт», стверджувалося, що в митрополита Онуфрія та ще двох десятків священників УПЦ МП виявили громадянство рф.