Российский беспилотник Supercam сбили на Николаевщине

В Николаевской области сбили российский беспилотник

https://racurs.ua/n181809-rossiyskiy-bespilotnik-supercam-sbili-na-nikolaevschine.html

Ракурс

На Миколаївщині захисники України сьогодні, 8 квітня, збили російський БПЛА Supercam.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».

08 квітня 2023 року, близько 13.00, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Південь знищено російський розвідувальний безпілотник Supercam, — вказано в повідомленні.

Рашисти для здійснення розвідки здебільшого використовують БПЛА «Орлан-10». Так, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наприкінці березня в ефірі телемарафону повідомляв, що захисники України знищили вже понад 1,5 тис. «орланів».

БПЛА Supercam загарбники використовують вкрай рідко. Такі дрони можуть вести аерофотозйомку для створення карт та повітряного моніторингу. Їх у росії виробляли передусім для потреб рятувальних служб, проте згодом почали використовувати і військові.