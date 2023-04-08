Российский беспилотник Supercam сбили на Николаевщине

Российский беспилотник Supercam сбили на Николаевщинеhttps://racurs.ua/n181809-rossiyskiy-bespilotnik-supercam-sbili-na-nikolaevschine.htmlРакурс
На Миколаївщині захисники України сьогодні, 8 квітня, збили російський БПЛА Supercam.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».
08 квітня 2023 року, близько 13.00, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Південь знищено російський розвідувальний безпілотник Supercam, — вказано в повідомленні.
Рашисти для здійснення розвідки здебільшого використовують БПЛА «Орлан-10». Так, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наприкінці березня в ефірі телемарафону повідомляв, що захисники України знищили вже понад 1,5 тис. «орланів».
БПЛА Supercam загарбники використовують вкрай рідко. Такі дрони можуть вести аерофотозйомку для створення карт та повітряного моніторингу. Їх у росії виробляли передусім для потреб рятувальних служб, проте згодом почали використовувати і військові.