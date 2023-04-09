Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Украине в результате полномасштабного российского вторжения пострадали более 1,4 тыс. детей
468 детей стали жертвами российского вторжения — Офис генпрокурораhttps://racurs.ua/n181820-468-detey-stali-jertvami-rossiyskogo-vtorjeniya-ofis-genprokurora.htmlРакурс
В Україні вже 468 дітей стали жертвами повномасштабного російського вторгнення, ще щонайменше 947 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.
.
Про це сьогодні, 9 квітня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 449;
- Харківській області — 275;
- Київській області — 127;
- Херсонській області — 94;
- Запорізькій області — 89;
- Миколаївській області — 85;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 66;
- Дніпропетровській області — 66.
Зокрема, зафіксовані такі випадки:
- 9 квітня російські військові здійснили ракетний обстріл міста Запоріжжя. Одна ракета влучила у приватний житловий будинок, що призвело до його руйнування та загибелі 11- річної дівчинки;
- 8 квітня внаслідок обстрілу ворогом міста Торецьк Донецької області отримав поранення 15-річний підліток.
Диктаторы, тираны и людоеды
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...