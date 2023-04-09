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В Україні внаслідок повномасштабного російського вторгнення постраждали понад 1,4 тис. дітей
468 дітей стали жертвами російського вторгнення — Офіс генпрокурораhttps://racurs.ua/ua/n181820-468-ditey-staly-jertvamy-rosiyskogo-vtorgnennya-ofis-genprokurora.htmlРакурс
В Україні вже 468 дітей стали жертвами повномасштабного російського вторгнення, ще щонайменше 947 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.
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Про це сьогодні, 9 квітня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 449;
- Харківській області — 275;
- Київській області — 127;
- Херсонській області — 94;
- Запорізькій області — 89;
- Миколаївській області — 85;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 66;
- Дніпропетровській області — 66.
Зокрема, зафіксовані такі випадки:
- 9 квітня російські військові здійснили ракетний обстріл міста Запоріжжя. Одна ракета влучила у приватний житловий будинок, що призвело до його руйнування та загибелі 11- річної дівчинки;
- 8 квітня внаслідок обстрілу ворогом міста Торецьк Донецької області отримав поранення 15-річний підліток.