В Україні внаслідок повномасштабного російського вторгнення постраждали понад 1,4 тис. дітей

https://racurs.ua/ua/n181820-468-ditey-staly-jertvamy-rosiyskogo-vtorgnennya-ofis-genprokurora.html

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В Україні вже 468 дітей стали жертвами повномасштабного російського вторгнення, ще щонайменше 947 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.

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Про це сьогодні, 9 квітня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 449;

Харківській області — 275;

Київській області — 127;

Херсонській області — 94;

Запорізькій області — 89;

Миколаївській області — 85;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 66;

Дніпропетровській області — 66.

Зокрема, зафіксовані такі випадки: