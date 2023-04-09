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В Україні внаслідок повномасштабного російського вторгнення постраждали понад 1,4 тис. дітей

468 дітей стали жертвами російського вторгнення — Офіс генпрокурора

9 кві 2023, 10:24
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В Україні вже 468 дітей стали жертвами повномасштабного російського вторгнення, ще щонайменше 947 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.


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Про це сьогодні, 9 квітня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 449;
  • Харківській області — 275;
  • Київській області — 127;
  • Херсонській області — 94;
  • Запорізькій області — 89;
  • Миколаївській області — 85;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 66;
  • Дніпропетровській області — 66.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

  • 9 квітня російські військові здійснили ракетний обстріл міста Запоріжжя. Одна ракета влучила у приватний житловий будинок, що призвело до його руйнування та загибелі 11- річної дівчинки;
  • 8 квітня внаслідок обстрілу ворогом міста Торецьк Донецької області отримав поранення 15-річний підліток.

Джерело: Ракурс


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