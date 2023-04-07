Наслідки обстрілів Херсонщини. Фото: Херсонська ОВА

https://racurs.ua/ua/n181761-armiya-rf-znovu-zavdala-udariv-po-hersonschyni-ie-zagyblyy-ta-poraneni-dity.html

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Село Станіслав у Херсонській області було обстріляне російською армією у п’ятницю, 7 квітня.

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Населений пункт опинився під артилерійським вогнем. Один зі снарядів влучив у житловий будинок, проломив дах та вибухнув. Внаслідок цього поранення дістали троє осіб — 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та трирічний хлопчик. Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у Facebook.

Зазначається, що постраждалих госпіталізували. Хлопчик та мама знаходяться у стані середньої тяжкості. Лікарні оперують дівчинку, бо вона дістала тяжкі поранення.

Крім того, в ОВА зазначили, що жертвою обстрілів став ще один мирний житель Берислава. Вночі загарбники вели щільний обстріл населеного пункту, 36-річний чоловік загинув від влучання уламків ворожих боєприпасів. Тіло загиблого знайшли на вулиці. Медики вже нічим не могли йому зарадити, лише констатували смерть.

Нагадаємо, 6 квітня керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін про обстріл росіянами регіону. Ворожа авіація завдала трьох ударів по Бериславу, два — по Новобериславу та один — по Козацькому. Було відомо про сімох поранених жителів Херсонщини.