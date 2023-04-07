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Прикордонники знищили «Урал» з окупантами. Фото: Генштаб ЗСУ
Прикордонники знищили «Урал» з окупантами — відео вибухуhttps://racurs.ua/ua/n181760-prykordonnyky-znyschyly-ural-z-okupantamy-video-vybuhu.htmlРакурс
Українські прикордонники спільно з бійцями ЗСУ продовжують нищити ворожу техніку та окупантів на фронті.
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Зокрема, на Куп’янському напрямку захисники підпалили ворожий склад з боєприпасами. Також було знищено російську вантажівку «Урал» з російськими військовими. Про це 7 квітня Державна прикордонна служба повідомила у Telegram.
Зазначається, що спершу аеророзвідка Прикордонної служби виявила позиції ворога, а вже потім прицільно спрацювала артилерія Збройних сил України.
Завдяки корегуванню знищено місце розташування ворога зі складом боєкомплекту та вантажівку «Урал», — наголосили в ДПСУ й додали, що ураження противника було підтверджено.
Нагадаємо, бійці 45-ї Окремої артилерійської бригади, яка входить до складу Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних сил України показали відео знищення російського бойового танку Т-90 «Прорив».