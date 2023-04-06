Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Момент знищення Т-90 рф на ділянці Сватове-Кремінна показали ЗСУ

Момент знищення Т-90 рф на ділянці Сватове-Кремінна показали ЗСУ (ВІДЕО)

6 кві 2023, 22:50
999

Воїни 45-ї Окремої артилерійської бригади, яка входить до складу Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних сил України, знищили російський бойовий танк.


.

Відеозапис оприлюднило 6 квітня у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

Протитанкісти 87-го дивізіону 45-ї Окремої артилерійської бригади ЗСУ знищили Т-90 «Прорив», — йдеться у повідомленні Страткому.

За даними Страткому, танк окупаційної армії рф вдалося ліквідувати на ділянці фронту Сватове — Кремінна в Луганській області.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів