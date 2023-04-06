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Момент знищення Т-90 рф на ділянці Сватове-Кремінна показали ЗСУ
Момент знищення Т-90 рф на ділянці Сватове-Кремінна показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181750-moment-znyschennya-t-90-rf-na-dilyanci-svatove-kreminna-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
Воїни 45-ї Окремої артилерійської бригади, яка входить до складу Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних сил України, знищили російський бойовий танк.
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Відеозапис оприлюднило 6 квітня у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.
Протитанкісти 87-го дивізіону 45-ї Окремої артилерійської бригади ЗСУ знищили Т-90 «Прорив», — йдеться у повідомленні Страткому.
За даними Страткому, танк окупаційної армії рф вдалося ліквідувати на ділянці фронту Сватове — Кремінна в Луганській області.