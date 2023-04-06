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Момент уничтожения Т-90 рф на участке Сватово-Кременная показали ВСУ

Момент уничтожения Т-90 рф на участке Сватово-Кременная показали ВСУ (ВИДЕО)

6 апр 2023, 22:50
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Воїни 45-ї Окремої артилерійської бригади, яка входить до складу Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних сил України, знищили російський бойовий танк.


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Відеозапис оприлюднило 6 квітня у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

Протитанкісти 87-го дивізіону 45-ї Окремої артилерійської бригади ЗСУ знищили Т-90 «Прорив», — йдеться у повідомленні Страткому.

За даними Страткому, танк окупаційної армії рф вдалося ліквідувати на ділянці фронту Сватове — Кремінна в Луганській області.

Источник: Ракурс


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