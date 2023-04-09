Российский пропагандист едва не погиб. Скриншот из видео

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Ракурс

Російська пропаганда знову осоромилася. Цього разу один із кремлівських «журналістів» намагався протестувати західну зброю, але щось пішло не так.

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Росіянин на камеру вирішив на собі продемонструвати всю «легкість» у користуванні шведського гранатомета АТ-4. Він вирішив вистрілити з нього так, як це роблять окупанти з гранатометів РШГ-2 і РПГ-26. Про це 9 квітня повідомив Telegram-канал УНІАН.

Пропагандист взяв гранатомет на праве плече й вистрілив. Як наслідок його ледь не вбило віддачею та збило з ніг. Сам горе-кореспондент довго матюкався й намагався виправдатися тим, що натівське озброєння дуже погане.

Як відомо, Сполучені Штати Америки поставили Україні 6 тис. гранатометів АТ-4, ще 15 тис. одиниць цієї зброї ЗСУ надала Швеція.

Експерти розповідають, що цей гранатомет має високу ефективність у порівнянні з гранатометом РПГ-7. Якщо для знищення танка потрібно зробити кілька пострілів з РПГ-7, то з АТ-4 вистачає й одного пострілу.

Нагадаємо, у травні 2022 року бійці Територіальної оборони ЗСУ знищили «непереможний» російський танк Т-90М. Бронетехніку спочатку вивели з ладу зі звичайного РПГ-7, внаслідок вибуху у танка заклинило башту. А боєць добив «Прорив» із гранатомета «Карл Густафф». Після влучання у бронемашину здетонував боєкомплект.

Джерело: УНІАН