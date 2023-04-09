Митрополит ПЦУ Епифаний. Фото: pomisna.info

https://racurs.ua/n181834-epifaniy-nazval-mesto-bogoslujeniya-na-pashu.html

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Митрополит ПЦУ Епіфаній проведе службу на Великдень в Успенському соборі в Києво-Печерській Лаврі.

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Про час богослужіння повідомлять додатково, оскільки на великодні свята в Києві комендантську годину скасовувати не будуть. Ймовірно, службу проведуть вранці після комендантської години. Про це митрополит 7 квітня заявив у коментарі «Суспільному».

Епіфаній також зазначив, що він не виступає за те, щоб виселяли монахів УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври, які не хочуть звідти йти, попри розірвані договори 29 березня. У Православній церкві України тільки хочуть, щоб на території Лаври не панував дух так званого руського миру.

Щоб Лавра була українською, щоб в ній завжди линула молитва українською мовою за нашу Україну, — додав він.

Митрополит упевнений, що українізація Лаври — неминучий процес. За словами Епіфанія, у Верхній Лаврі вже постійно звершується богослужіння ПЦУ, а з часом будуть «мирно та спокійно» молитися і в Нижній Лаврі.

Нагадаємо, наприкінці березня митрополит Православної церкви України Епіфаній призначив новим в. о. намісника Києво-Печерської лаври архімандрита Авраамія, який перейшов до ПЦУ з Української православної церкви Московського патріархату.

Джерело: «Суспільне»