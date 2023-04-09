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Ракурс
Артиллерия ВСУ уничтожила российскую РЛС «Репяшек». Фото:

Артиллеристы ВСУ уничтожили редкую РЛС россиян (ВИДЕО)

9 апр 2023, 18:18
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Українські військовослужбовці знищили на фронті рідкісну російську радіолокаційну станцію.


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Ворожу РЛС «Реп'яшок» виявила розвідка 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького. Координати цілі передали бійцям 45-ї окремої артилерійської бригади. Для знищення ворожої станції знадобився всього один постріл з гаубиці М777. Про це 30-та ОМБР 9 квітня повідомила в Facebook.

Як відомо, РЛС «Реп'яшок» — це сучасна російська радіолокаційна станція, яка призначена для виявлення безпілотників. Армія країни-агресора російської федерації прийняла цю станцію на озброєння у 2022 році. Станом на січень 2023 року, ворог виробив всього лише 11 таких РЛС.

РЛС «Реп’яшок». Фото: «Вікіпедія»

Нагадаємо, один із запеклих боїв з окупантами на Бахмутському напрямку українські військові. Під час одного з протистоянь на підтримку піхоті прибув танк, який почав гатити по російських позиціях. Бій відбувався практично на відстані витягнутої руки.

Источник: Ракурс


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