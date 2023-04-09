ВСУ уничтожили четыре ЗРК армии рф. Фото: Генеральный штаб

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Ракурс

Армія російської федерації продовжує наступальні дії на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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Упродовж неділі, 9 квітня, захисники відбили понад 40 ворожих атак. На Лиманському напрямку ворог безуспішно вів наступ у в районі Діброви. Запеклі бої продовжуються у Бахмуті, ворог не полишає спроб захопити місто. Сили оборони відбили близько 20 атак окупантів в районі Богданівки та біля Хромового. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 9 квітня.

Ворожі наступи фіксувалися й на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. А в районах Новокалинового, Бердичева, Авдіївки, Сєверного та Мар’їнки Донецької області атаки ворога зазнали невдач. Важкі бої тривають за Авдіївку та Мар’їнку, де захисники України відбили понад 10 атак росіян.

Авіація Повітряних сил сьогодні завдала шість ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири зенітно-ракетних комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та п’ять станцій радіоелектронної боротьби росіян.

Нагадаємо, українські військові розповіли, що траса Бахмут-Часів Яр у межах міста перебуває під контролем ЗСУ. А місцем запеклих боїв є трикутних біля Літака між Чайковського — Корсунського. Тут ворог намагається закріпитися, але успіху поки не досяг.